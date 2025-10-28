VIDEO / Srpska sutkinja upozorila kontoverznog Francuza, a on ju ignorirao: ‘Zašto moraš biti takav?’

Podijeli :

U utorak su se na centralnom terenu sreli Reilly Opelka i kontroverzni Francuz Corentin Moutet, a sutkinja tog susreta bila je Marijana Veljović. Inače u tenisu suci nisu glavna priča, no kada je Moutet na terenu uvijek nekako postanu. Francuz je pri vodstvu 4:3 u drugom setu odlučio malo popričati sa svojim stožerom što nije dozvoljeno. Upozorila ga je na to Veljović, ali Moutet ju je samo ignorirao. Ona mu se obratila riječima: "Zašto nikad nemaš respekta? Znam da me čuješ. Znaš da to nije dozvoljeno i molim te to nemoj više raditi."

Veljović je na početku meča upozorila Reillyja Opelku zbog prevelike količine sponzorskih znakova na njegovom stezniku. Amerikancu na prvu nije bilo jasno što je u pitanju, ali nakon toga je poslušao što treba napraviti bez dodatne scene.

VIDEO / Bizarna situacija s početka meča, srpska sutkinja poručila Amerikancu: ‘Moraš to maknuti’

