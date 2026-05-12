VIDEO / Španjolski tinejdžer ponovio uspjeh kakav Rim nije vidio od Đokovića

AllShotLive via Guliver Image

U osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu Rafael Jodar, španjolska teniska senzacija, je s 2-0 u setovima porazio talentiranog Amerikanca Learnera Tiena. Španjolski tenisač bio je prejak na rimskoj zemlji za Tiena kojemu "crvena prašina" nije omiljena podloga. Pokazao je Jodar da njegovi nedavni rezultati u Marakešu, Barceloni i Madridu nisu bili slučajni te je izborio osminu finala. Postao je tako 19-godišnji Jodar tek šesti tinejdžer u povijesti turnira u Rimu koji je izborio mjesto među osam najboljih. Posljednji kojemu je to uspjelo bio je Novak Đoković sada već davne 2007. godine. Osim njega, to je za rukom još pošlo Lleytonu Hewittu, Rafaelu Nadalu (dva puta), Andyju Roddicku te Gaelu Monfilsu. U sljedećem kolu Jodar će igrati protiv pobjednika meča između domaće uzdanice Luciana Darderija i trećeg tenisača svijeta Alexandera Zvereva.

