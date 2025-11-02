VIDEO / Sinner u Parizu osvojio prvi Masters u 2025. godini

Podijeli :

Jannik Sinner osvojio je ATP Masters 1000 turnir u Parizu pobijedivši u finalu Felixa Auger-Aliassimea 6:4, 7:6 (4). Talijanskom tenisaču to je 23. naslov karijere i peti Masters, ali prvi ove godine, dok je Kanađanin ostao na osam ATP naslova, a ovo mu je bio drugi poraz u Masters finalu, nakon što je izgubio i finale Madrida 2024. od Andreja Rubljova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.