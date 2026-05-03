VIDEO / Sinner razmontirao Zvereva i ispisao povijest tenisa

U finalu ATP Masters 1000 turnira u Madridu sreli su se prvi nositelj Jannik Sinner i drugi nositelj Alexander Zverev. Bio je to peti put u povijesti turnira da su se prvi i drugi nositelj sreli u finalu, a prvi put nakon 10 godina i okršaja Novaka Đokovića s Andyjem Murrayem. Iako su na ATP ljestvici pozicijski blizu jedan drugom, Sinner je igrački u Madridu bio na znatno višoj razini te je Zverevu dopustio tek tri gema u pobjedi 6:1, 6:2.

Ovim naslovom Sinner je postao prvi Talijan koji je osvojio ATP Masters 1000 turnir u Madridu. Osim toga, Talijan je ispisao i povijest svih Masters 1000 turnira. Naime, Sinner je osvajanjem Madrida došao do petog uzastopnog Mastersa te je tako postao prvi igrač kojemu je to pošlo za rukom.

Četiri uzastopna Mastersa dosad su uspjeli osvojiti Novak Đoković i Rafael Nadal, ali čak ni ta dva velikana nisu uspjela doći do petog u nizu. Sljedeći Masters na redu je u Rimu gdje će Talijan tražiti šesti uzastopni Masters.

