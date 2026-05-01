VIDEO / Sinner porazio Ivaniševićevog štićenika i izborio prvo finala Madrida

U prvom polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Madridu Jannik Sinner je s uvjerljivih 2-0 u setovima porazio Arthura Filsa. Francuz kojemu su treneri Hrvati Goran Ivanišević i Ivan Cinkuš nije mogao pružiti kvalitetan otpor prvom igraču svijeta. Talijan je u prvom setu slavio sa 6:2 da bi u drugom Francuza ostavio na četiri gema. Tako je sa 6:2, 6:4 izborio prvo finale Madrida. Upisao je i 350. pobjedu u karijeri te je došao na pobjedu od povijesnog uspjeha i osvajanja pet uzastopnih Masters 1000 titula. Za naslov će igrati protiv pobjednika meča između Alexandera Zvereva i Alexandera Blockxa.

