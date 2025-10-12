VIDEO / Rinderknecha na dodjeli trofeja uhvatio grč, Francuz pao

Masters 1000 12. lis 2025

Uvjeti su tijekom cijelog turnira u Šangaju bili izuzetno teški, a na kraju je veličanstvenu pobjedu odnio Valentin Vacherot. Na dodjeli trofeja njegovom rođaku i suparniku u ovom meču, Arturu Rinderknechu, nije bilo najbolje.

Vacherot je ispisao povijest tenisa, a na dodjeli trofeja obojica su bili vrlo emotivni.

U jednom trenutku, tijekom obraćanja Vacherota javnosti, Rinderknech je bio vrlo emotivan zbog poraza, a potom ga je očito uhvatio grč. Pao je nakon toga, a ljudi su odmah pritrčali kako bi mu pomogli.

Ubrzo je stigao i liječnik, Rinderknech je sjeo na stolicu i dobio masažu desne noge.

