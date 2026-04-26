VIDEO / Prižmićev najbolji tjedan karijere je gotov: Argentinac prejak za Splićanina u Madridu

U trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Madridu Dino Prižmić nije uspio slaviti protiv Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja. Iako je Splićanin osvojio prvi set, Etcheverry je osvojio sljedeća dva te je s 2:6, 6:4, 6:3 izborio osminu finala Madrida.

Prižmić je u prvom setu igrao sjajno te je Argentinca ostavio na tek dva gema. Međutim, drugi set otvorio je loše te je odmah na početku izgubio svoj početni udarac. Tu prednost je Etcheverry zadržao do kraja seta te je sa 6:4 odveo meč u set odluke.

I tamo je bolje otvorio Argentinac koji je zatim ekspresno odjurio na 5:1. Smanjio je zatim Splićanin na 5:2, spasio zatim i meč-loptu i iskoristio break loptu za smanjenje na 5:3. Međutim, nije uspio izdržati u sljedećem gemu te je napravio dvostruku pogrešku i poklonio pobjedu Etcheverryju.

Ovim sjajnim turnirom Prižmić je skočio na 77. mjesto ATP ljestvice što će mu biti i ranking karijere.

