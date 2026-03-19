VIDEO / Povijest u Miamiju: Prvi igrač rođen 2009. s pobjedom na Touru!

Moïse Kouamé je trenutno jedna od najzanimljivijih mladih priča u svijetu tenisa – i to s razlogom.
Radi se o igraču rođenom 2009. godine, a već je uspio ostvariti pobjedu u glavnom ždrijebu jednog Masters 1000 turnira (u ovom slučaju Miami).
Francuz je danas slavio protiv Amerikanca Zacharyja Švajde, nakon nešto više od dva sata igre bilo je 5:7, 6:4, 6:4. Tako je Kouame upisao svoju prvu pobjedu na ATP Touru, ali i postao najmlađi igrač sa Masters pobjedom još od Rafaela Nadala 2003. godine.
Velika francuska nada je prije nekoliko dana napunila 17 godina te ga trenira nekadašnji teniski as Richard Gasquet.
U drugom kolu Kouame ide na Čeha Jirija Lehečku.
