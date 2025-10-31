VIDEO / Povijest je ispisana u Parizu: Ova zemlja će prvi put ikad imati predstavnika u polufinalu Mastersa

Podijeli :

Četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Parizu donijelo je sjajan meč dvojice različitih tenisača. S jedne strane stajao je Australac Alex de Minaur koji se uglavnom oslanja na kontraški stil tenisa dok je s druge bio Alexander Bublik, Kazahstanac ruskih korijena koji uglavnom torpedira svoje protivnike jakim udarcima ili ih nadmudruje zanimljivim potezima. Tako je taj kontrast među igračima donio uzbudljiv meč koji je na kraju pripao Bubliku sa 6:7(5), 6:4, 7:5.

Obojica tenisača su meč počela sjajno. Bili su sigurni na svom servisu te smo vidjeli tek X break lopti u prvom setu. Nijedna nije iskorištena te se otišlo u tie-break gdje je Bublik propustio 5-3 i servis. De Minaur je od tog trenutka osvojio četiri poena u nizu te je sa 7-5 osvojio prvi set.

U drugom setu se Kazahstanac ipak uspio odvojiti te je kod 1:1 napravio break koji je uz jednu spašenu break loptu uspio obraniti do kraja seta. Tako je sa 6:4 odveo meč u set odluke. Bublik je više prijetio u trećem setu. Imao je dvije break lopte kod 4:4 koje nije realizirao, ali onda je kod 5:5 uz veliku pomoć Australca napravio break kojim si je “kupio” servis za meč.

Njega je uspio realizirati te je sa 6:7(5), 6:4, 7:5 izborio polufinale. Uz to je ispisao i povijest kazahstanskog i svjetskog tenisa. Naime, on je prvi igrač ikad iz Kazahstana koji će igrati u polufinalu Masters 1000 turnira. Tamo će igrati protiv Felix Auger-Aliassimea, Kanađanina koji se bori za nastup na Tour Finalsu u Torinu. Bublik također tamo može igrati ako osvoji turnir. U tom slučaju bit će prva alternativa za turnir te bi se trebao nadati otkazivanju jednog od igrača.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

