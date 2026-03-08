VIDEO / Odličan početak za Vekić, ali nedovoljno: Hrvatica poražena od pete tenisačice svijeta

Najbolja hrvatska tenisačica Antonija Ružić prošla je u treće kolo WTA 1000 turnira u Indian Wellsu nakon pobjede nad olimpijskom pobjednicom Kineskinjom Qinwen Zheng 6-4, 7-5.

Nažalost, te sreće nije bila Donna Vekić koja je poražena od pete tenisačice svijeta Amerikanke Jessice Pegule i to nakon tri seta – 4-6, 6-2, 6-3.

Osječanka je dobila prvi set protiv favorizirane suparnice, ali je Pegula u nastavku preokretom dobila meč. Amerikanka je u drugom i trećem čvrsto držala svoj početni udarcu, a četiri puta oduzima Donnin servis za treću pobjedu i isto toliko međusobnih dvoboja.

Vekić je završila meč s učinkom od jednog asa i tri dvostruke pogreške, uz 62 posto pogođenog prvog servisa, a realizirala je dvije od sedam break-lopti, dok je Pegula iskoristila pet od sedam, uz 8 aseva.

