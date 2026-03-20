VIDEO / Nije išlo: Rumunjka zaustavila Ružić na startu turnira u Miamiju

Nije išlo u prvom kolu Mastersa u Miamiju za Antoniu Ružić, Hrvatica je poražena od Elene Gabriele Ruse 7:5, 7:6 (3).
Tako je rumunjska tenisačica, slavila i u njihovom drugom dvoboju,nakon što je bila bolja u dva seta u kvalifikacijama US Opena 2024. godine.
Hrvatska tenisačica najviše može žaliti za raspletom prvog seta u kojem je vodila s 5:3, no nakon toga gubi četiri uzastopna gema. U drugoj je dionici imala prednost od 6:5, no Rumunjka preko tie-breaka osigurava prolaz u drugo kolo.
Čakovčanka je susret završila s učinkom od jednog asa uz 63 posto prvog servisa, a iskoristila je tri od 10 break-lopti (Ruse četiri od devet).
Antoniji sada slijedi manji odmor, a zatim i nastavak sezone na zemljanim podlogama, uz nastup s reprezentacijom u kvalifikacijama Billie Jean King Cupa.
