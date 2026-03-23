VIDEO / Nevjerojatna situacija u Miamiju: Kamera zapela u sudačkoj stolici, sudac se poprilično zabrinuo

U meču trećeg kola ATP Masters 1000 u Miamiju između Daniila Medvedeva i Francisca Cerundola smo vidjeli neke neobične stvari. U prvom setu je Argentinac slavio sa 6:0, ali to nije bilo ni blizu najbizarnije od ovoga meča. Naime, u trećem setu, pri rezultatu 3:2 za Cerundola, glavni sudac Mohamed Lahyani zavikao je, a u prijenosu se moglo vidjeti da se nešto zatreslo. Dugo nije bilo jasno o čemu se radi, ali nakon nekog vremena je uočeno da je riječ o "spider kameri" koja je zapela u sudačkom stolcu. Prekid je trajao nešto manje od četiri minute, a nakon toga je Lahyani namjestio i mrežu koja nije bila na pravoj visini.

