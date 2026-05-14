VIDEO / Neviđene scene u Rimu: Meč prekinut zbog dima s finala nogometnog Kupa!

Sinoć se u Rimu dogodilo nešto što još niste vidjeli: četvrtfinalni dvoboj Rafaela Jodara i Luciana Darderija prekinut je zbog dima.

Španjolac Jodar vodio je protiv Talijana Darderija 6:5 kada je dim s finala talijanskog Kupa, koje se igralo na stadionu Olimpico udaljenom oko 500 metara, prekrio Campo Centrale. Zbog problema s vidljivošću meč je morao biti zaustavljen.

Nakon prekida kraćeg od 20 minuta igra je nastavljena, a Darderi je zadržao svoj servis i izborio tie-break. U konačnici je Talijan u tri seta slavio protiv talentiranog Španjolca Jodara i izborio polufinale protiv Caspera Ruuda.

