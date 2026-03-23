VIDEO / Mektić i Krajicek nevjerojatnim preokretom u tie-breaku došli do pobjede u prvom kolu Miamija

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Nikola Mektić je sa svojim partnerom Austinom Krajicekom s 2-0 u setovima (6:1, 7:6) bio bolji od Francuza Manuela Guinarda i Argentinca Guida Andreozzija.

Prvi gem meča donio je neugodnu situaciju za Mektića i Krajiceka jer su morali spašavati break loptu, ali nakon toga se iskusni dvojac probudio. Zaprijetili su u idućem gemu Guinardu i Andreozziju da bi od rezultata 1:1 do kraja seta osvojili pet uzastopnih gemova za 6:1 i vodstvo od 1-0 u setovima.

U drugom setu egal je na semaforu bio nešto duže. Francusko-argentinski par držao se do 2:2 kada ne koriste 40-30 i Mektić i Krajicek rade break. Međutim, hrvatsko-američka kombinacija u sljedećem gemu propušta potvrditi break te se Guinard i Andreozzi vraćaju u meč.

Nakon tog povratka, do kraja seta nije bilo breakova što je značilo da se otišlo u tie-break. Tamo su prednost od 6-3 imali Francuz i Argentinac, ali su se Mektić i Krajicek vratili s tri uzastopno osvojena poena. Tome su nadodali još dva te su sa 6:1, 7:6(6) izborili osminu finala.

Tamo će igrati protiv pobjednika meča između parova Orlando Luz / Rafael Matos i Maximo Gonzalez / Andres Molteni.

Kasnije će na terene u Miamiju još jedan hrvatski predstavnik. Riječ je o Marinu Čiliću koji će igrati u trećem kolu protiv Alexandera Zvereva nakon što završi meč između Jakuba Menšika i Francesa Tiafoea.

Meč najboljeg hrvatskog tenisača možete gledati na Sport Klubu 2.

