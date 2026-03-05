VIDEO / Legendarni Francuz se pobjedom u prvom kolu Indian Wellsa poravnao s Đokovićem i Nadalom

Podijeli :

U srijedu navečer počeo je ATP Masters 1000 turnir u Indian Wellsu, a u četvrtak ujutro svoj meč je započeo legendarni Gael Monfils koji igra svoju posljednju sezonu karijere. Francuz je u prvom kolu igrao protiv Alexisa Galarneaua kojega je svladao sa 6:3, 6:4.

Tim slavljem izborio je drugo kolo te je postao tek treći igrač u povijesti koji je upisao barem jednu Masters 1000 pobjedu u 21 različitih godina. Osim Monfilsa to su uspjeli Novak Đoković i Rafael Nadal.

Francuz je u ovom susretu podsjetio na sebe iz starih dana, a posebno kod 4:3 i 40-15 u drugom setu. Tada je Monfils odradio svoj karakteristični skok prilikom smasha te je poentira za 5:3. Za to je dobio ovacije u Indian Wellsu te se nekoliko puta naklonio publici.

Ovo je Francuzu inače posljednja godina u profesionalnoj teniskoj karijeri. Monfils je u 40. godini života, a do kraja sezone napunit će 40 godina. Očekuje se da bi se, kao i mnogi Francuzi u posljednje vrijeme, mogao oprostiti na posljednjem Masters 1000 turniru godine, u Parizu.

