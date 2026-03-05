VIDEO / Komentator SK-a: Pavić je jučer još uvijek bio u Dubaiju, ne znam je li se što promijenilo

Podijeli :

Počeo je ATP Masters 1000 turnir u Indian Wellsu, a u prvom danu vidjeli smo poraz Marina Čilića i pobjedu Dina Prižmića, a u drugom danu gledat ćemo mečeve Antonije Ružić, Petre Marčinko i Donne Vekić. Povodom toga nam je u Jutru SK gostovao naš komentator Vedran Babić koji je dao uvid u odigrane mečeve te je najavio i nadolazeće.

Dotaknuo se i Mate Pavića koji je još uvijek, prema njegovim informacijama, “zatočen” u Dubaiju gdje je posljednjih nekoliko dana ratna zona. Neki tenisači još uvijek su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čekaju rješenje neugodne situacije.

Babić je istaknuo i Pavićeve rivale Harrija Heliovaare i Henryja Pattena za koje je spomenuo da su još uvijek u Dubaiju, ali obitelj Finca je još jučer objavila kako su Heliovaara, ali i Patten sigurno stigli u Italiju.

