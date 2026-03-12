VIDEO / Kad umor proradi: Draper u odlučujućem tie-breaku protiv Đokovića zaboravio rezultat

Podijeli :

Novak Đoković je u noći sa srijede na četvrtak igrao protiv Jacka Drapera susret osmine finala ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu. Iako je Srbin osvojio prvi set sa 6:4, izgubio je susret s 2-1 u setovima (4:6, 6:4, 7:6) nakon velike drame. Drama je bila tolika da je Draper nakon osvojenog poena za 5-4 u tie-breaku nekoliko puta pitao suca Renauda Liechtensteina za rezultat. Na kraju je Britanac izgubio fokus i izgubio poen za 5-5, ali je uspio nakon toga osvojiti dva poena u nizu za pobjedu i prolaz u četvrtfinale.

