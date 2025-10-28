VIDEO / Izluđivao je Čilića protiv Cobollija u Wimbledonu, a sada je stigao i u Pariz

Podijeli :

Prije nešto više od tri mjeseca Marin Čilić je izgubio u osmini finala Wimbledona od Flavija Cobollija, a tada je hrvatskim navijačima u sjećanju ostao jedan navijač koji se stalno glasno derao nakon svakog poena koji je osvojio Talijan. Sada je taj isti navijač stigao i na ATP Masters 1000 Pariz. Kamere su ga uočile u drugom setu meča između Joaa Fonsece i Denisa Shapovalova. Bilo je to pri rezultatu 3:1 za Brazilca, a njega se prikazalo taman nakon što je 19-godišnjak uspio zaključiti težak gem.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.