VIDEO / Đoković se raspravljao s protivnikom pa ispao u osmini finala Indian Wellsa

Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas eliminirani su u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu u konkurenciji parova od Arthura Rinderknecha i Valentina Vacherota sa 7:6 (4), 7:5 nakon sat i 42 minute igre.

Kraj petog gema prvog seta, u kojem su Đoković i Tsitsipas servirali za 3:2, donio je nesvakidašnju situaciju. Novak je zatražio video-provjeru, ušao je u raspravu s Rinderknechom, a na kraju su on i Tsitsipas dobili poen jer je utvrđeno da je Francuz svojim potezom ometao Tsitsipasa.

Nakon izgubljenog prvog seta, Đoković i Tsitsipas bili su na korak do izjednačenja. Imali su prednost breaka u drugom setu, ali su Vacherot i Rinderknech pri rezultatu 5:4 napravili rebreak i najavili preokret.

Francuz i tenisač iz Monaka u četvrtfinalu će igrati protiv ruske kombinacije Karen Hačanov / Andrej Rubljev.

Đokovića u srijedu očekuje dvoboj osmine finala u pojedinačnoj konkurenciji protiv Jacka Drapera.

