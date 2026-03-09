VIDEO / Đoković preživio susret protiv srpskog Amerikanca i postao drugi najstariji koji je izborio osminu finala Mastersa

Podijeli :

U trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Indian Wellsu Novak Đoković je igrao protiv Aleksandra Kovačevića, Amerikanca srpskih korijena. Očekivala se laka pobjeda Đokovića, ali je Srbin na kraju jedva slavio s 2-1 u setovima.

Dobro je otvorio meč Đoković te je već u trećem gemu seta oduzeo servis Kovačeviću. Do kraja seta bez većih problema je čuvao svoj početni udarac te je sa 6:4 osvojio prvi set.

No, u drugom setu Đoković nije bio na svojoj razini. Tu dionicu igre izgubio je sa 6:1 što je ujedno i njegov najuvjerljiviji gubitak seta još od ogleda s Alexom de Minaurom u Wimbledonu.

U trećem setu egal smo gledali sve do 5:4 kada Kovačević ipak posustaje. Đoković je odradio nekoliko dobrih poena na returnu te je na kraju slavio sa 6:4, 1:6, 6:4. Postao je tako drugi najstariji igrač u povijesti koji je izborio osminu finala Masters 1000 turnira.

