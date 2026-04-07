VIDEO / Čilić pobjednički krenuo u Monte Carlu, protivniku je prepustio samo četiri gema

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo ATP "masters 1000" turnira u Monte Carlu, on je u 1. kolu svladao Kazahstanca Aleksandra Ševčenka sa 6-1, 6-3 nakon sat i 27 minuta igre.

Čilić je do pobjede protiv Ševčenka stigao teže no što to konačni rezultat pokazuje jer je u priličnom broju njegovih servis gemova i Ševčenko imao svoje prilike no zbog mnoštva neprisiljenih pogrešaka nije ih i koristio.

Već u prvoj igri Čilić je bio suočen s “break-loptom”, no uspio se izvuči da bi odmah potom dva puta zaredom oduzimao servis suparniku i odjurio do 4-0. Kod tog je rezulata još jednom spašavao “break-loptu”, a onda i propustio priliku osvojiti set sa 6-0. Ipak, na svom je servisu kod 5-1 mirno priveo prvu dionicu u svoju korist.

I u svom prvom servis-gemu u drugom setu Čilić je bio suočen s “break-loptom” koju je uspio spasiti, a onda odmah u sljedećoj igri je oduzeo servis Ševčenku za 2-1. Činilo se kako će put do pobjede tada biti formalnost, pogotovo jer je poveo sa 40-0 uz servis u četvrtom gemu. No, tada je Ševčeno spojio pet poena zaredom na reternu za poravnanje na 2-2.

Kod prednosti Kazahstanca od 3-2 Čilić je opet ispustio 40-0 te je Ševčenko imao “break-loptu” za vodstvo 4-2. Srećom, tada se Čilić probudio, osvojio tri gema zaredom za 3-3, a onda i ostavio suparnika na 0 na njegovom servis-gemu za vodstvo 4-3. Dvoboj je Čilić okončao još jednim “breakom” za konačnih 6-1, 6-3.

Čilić će u 2. kolu igrati protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea.