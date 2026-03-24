VIDEO / Čilić namučio Zvereva, ali ipak na kraju ispao u trećem kolu Mastersa u Miamiju

U trećem kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Marin Čilić je igrao protiv četvrtog igrača svijeta Alexandera Zvereva. Bio je to njihov deveti međusobni okršaj u kojem je do osme pobjede stigao Nijemac s 2-1 u setovima.

Čilić je loše krenuo u meč. Već u prvom gemu je izgubio svoj početni udarac, a novi break mu je Zverev napravio kod rezultata 3:1. Nakon toga više nije bilo povratka za hrvatskog predstavnika te je Nijemac sa 6:2 osvojio prvi set.

VIDEO / Čilić ekspresno izgubio prvi set: Modrića to nije previše pogodilo

U drugom setu je Čilić duže bio u egalu, a čak je i češće prijetio na servisu Nijemca, no do break lopte nije došao. Zverev zato jest kod 4:4 kada je Čilić imao i 40-15 na servisu. Na kraju je ipak Međugorac spasio break priliku te je došao do 5:4 i korak od osvajanja seta, no ubrzo je Zverev napravio da mu ipak trebaju dva osvojena gema jer je poravnao na 5:5.

Tada je nakon dramatičnog gema i spašenih pet break lopti Čilić poveo sa 6:5 osiguravši tako minimalno tie-break. No, “trinaesta igra” nije se trebala igrati jer je Čilić došao do ukupno tri set-lopte na servisu Zvereva, a treći je iskoristio karakterističnim poklonom Nijemca – dvostrukom pogreškom.

U trećem setu Čilić na početku nije bio na svojoj razini. Prvi gem osvojio je uz probleme da bi u trećem gemu nakon 30-0 izgubio četiri uzastopna poena i Zverev je rano došao do breaka.

Tu prednost obranio je do kraja te je sa 6:2, 5:7, 6:4 izborio osminu finala gdje ga čeka Francuz Quentin Halys.