VIDEO / 18-godišnja Ruskinja slavila nakon skoro tri sata igre pa briznula u plač

U osmini finala WTA 1000 turnira u Madridu Mirra Andreeva je nakon skoro tri sata igre slavila protiv 63. tenisačice svijeta Anne Bondar. Ruska tenisačica nije odigrala najbolji meč, ali je u svakom setu mogla ranije završavati susret. Međutim, u prvom setu je prokockala servis za set da bi u drugom ipak bila bolja sa 6:3. U odlučujućem setu imala je prednost od 5:1 da bi na kraju morala set osvojiti u tie-breaku. Tamo je propustila meč-loptu, svoju drugu, kod vodstva 6-4 da bi return winnerom zatim realizirala svoju treću za pobjedu od 6:7(5), 6:3, 7:6(5) nakon dva sata i 55 minuta igre. Odmah nakon pobjede 18-godišnja Ruskinja, koja 19. rođendan slavi za dva dana, briznula je u plač što dovoljno govori koliko ju je meč mentalno iscrpio. U četvrtfinalu Madrida Andreeva će igra protiv Kanađanke Leylah Fernandez.

