Vekić dobila prvi set 6:0 pa ispala u kvalifikacijama Dubaija

Guliver

Čak tri najbolje hrvatske tenisačice - Antonia Ružić, Petra Marčinko i Donna Vekić, zaustavljene su u petak u kvalifikacijama bogatog i jakog WTA turnira u Dubaiju.

Vekić (WTA-97.) je zaustavljena od 57. igračice svijeta Talijanke Elisabette Cocciaretto sa 6-0, 3-6, 2-6.

Loš dan u Dubaiju za Hrvatsku: Nakon Ružić, ispala i Marčinko Ružić imala servis za meč i šest meč-lopti pa izgubila u prvom kolu kvalifikacija

Nakon što je dobila prvi set sa savršenih 6-0, Vekić je u preostala dva seta uzela pet gemova i triput gubila svoj početni udarac.

Imala je tri as-servisa, ali i pet dvostrukih pogrešaka, kao i samo 51 posto ubačaja prvog servisa za drugi poraz od Talijanke u isto toliko međusobnih susreta.