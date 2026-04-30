Ukrajinska tenisačica otkrila kojoj rođenoj Ruskinji jedino pruža ruku na mreži

Otkako je počeo rat u Ukrajini, tenisačice iz te zemlje ne pružaju ruku Ruskinjama i Bjeloruskinjama. Prvima zato što je njihova vojska ušla u Ukrajinu, a drugima jer je napad krenuo i s njihovog teritorija.

Marta Kostjuk, jedna od Ukrajinki koja se čvrsto drži tog pravila, u polufinalu Madrid Opena igra protiv Anastasije Potapove, koja je prošle jeseni rusku putovnicu zamijenila austrijskom i preselila se u Beč. No za Kostjuk to ništa ne mijenja.

“Jedina tenisačica rođena u Rusiji kojoj pružamo ruku je Darija Kasatkina. Ne samo da je promijenila putovnicu, nego i javno govori da ne podržava rat”, kaže Kostjuk za nekada najbolju rusku tenisačicu, a danas australsku državljanku.

“Zato smo ostale djevojke i ja odlučile rukovati se s njom. Iz poštovanja.”

Osim Kasatkine, koja je u posljednja tri mjeseca odigrala samo jedan turnir i pala na 75. mjesto, još desetak ruskih tenisačica promijenilo je putovnice otkako je rat počeo. No s njima i dalje nema rukovanja.

“One nikada nisu javno osudile rat, nisu ništa rekle kako bi podržale ukrajinski narod”, objašnjava Kostjuk zašto se njezin odnos prema Potapovoj neće promijeniti iako je sada Austrijanka.

Obje tenisačice su u Madrid stigle nakon uspjeha. Kostjuk je osvojila naslov u Rouenu, a Potapova je igrala finale u Linzu.

“Imala je sjajan put ovdje, dobro se osjeća na terenu i puna je samopouzdanja”, podsjetila je Ukrajinka da je njezina suparnica postala prva „sretna gubitnica“ u povijesti ovog turnira koja je stigla do četvrtfinala, a sada je u polufinalu.

“Nijedna od nas nikada nije imala toliko uspjeha na zemlji.”

Kostjuk ima deset pobjeda zaredom i još je neporažena na zemlji ove godine.

“Imala sam vrlo težak ždrijeb u Indian Wellsu i Miamiju, ali mi porazi nisu narušili samopouzdanje”, podsjeća da je na oba turnira već u trećem kolu gubila od Jelene Ribakine. Natjecanje u „Magičnoj kutiji“ započela je na 23. mjestu, sada je na ljestvici uživo 20., plasman u finale donio bi joj 17., a naslov 15. mjesto.

Potapova je napravila još veći napredak. Startala je s 56. pozicije, sada je 38., finale bi joj donijelo 27., a naslov 18. mjesto.

U drugom polufinalu igraju Mira Andrejeva i Hailey Baptiste. Kao jedina tenisačica iz prvih deset u završnici, Ruskinja je najbliža osvajanju naslova.