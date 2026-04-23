Tsitsipas ‘preživio’ susret s 90. tenisačem svijeta u Madridu

Podijeli :

Guliver Image

U četvrtak je na ATP Masters 1000 turniru na rasporedu bio drugi dio prvog kola. Jedan od mečeva bio je onaj između Grka Stefanosa Tsitsipasa i Amerikanca Patricka Kypsona.

Grčki tenisač dva puta je u svojoj karijeri igrao finale Grand Slama, ali sada se nalazi tek na 80. mjestu ATP ljestvice te se u većini mečeva muči.

Tako je bilo i protiv Kypsona gdje je izgubio prvi set sa 6:3. U drugom je bio bolji s 8-6 u tie-breaku iako je propustio nevjerojatnu prednost od 5-0 u “trinaestoj igri”. U trećem setu također nije bilo breakova pa se ponovno otišlo u tie-break.

Tsitsipas je ponovno bio bolji, ovaj put sa 7-4 te je zakazao okršaj s Aleksandrom Bublikom u drugom kolu.

