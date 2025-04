Tenisači nezadovoljni zaradama, Đoković u Monte Carlu objasnio što im smeta

Podijeli :

AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Masters u Monte Carlu prvi je veliki turnir otkako se otkrilo da su tenisači poslali pismo na adrese sva četiri Grand Slama s nekoliko zahtjeva, od kojih je najvažniji povećanje nagradnog fonda. Procjenjuje se da igrači dobivaju tek oko 15 posto zarade četiri najveća natjecanja, dok se na ostalim turnirima taj postotak penje i do 30.

Casper Ruud je, primjerice, istaknuo da je US Open prošlog rujna zaradio oko 500 milijuna dolara, a da je nagradni fond bio oko 70 milijuna.

Zato je na medijskim konferencijama u Kneževini jedno od najvažnijih pitanja bilo upravo ovo pismo najboljih svjetskih tenisača. Potpisali su ga svi iz prvih deset na ATP touru, dok je od tenisačica to uspjelo samo Eleni Rybakinoj.

“Mišljenje je da na Grand Slamovima trebamo dobivati ​​onoliko koliko zarađujemo na drugim turnirima” , istaknuo je Đoković maloj skupini novinara u Monte Carlu, a to se procjenjuje na 30 posto. To znači da bi premije trebalo udvostručiti, jer sada se kreću oko 15 posto. “Nadamo se da će ovi turniri pozitivno reagirati i pozvati igrače na razgovor, jer to je tema koja nas se jako tiče. Povećanje se neće dogoditi preko noći, ali to je sasvim logičan razvoj situacije i najbolji scenarij.”

Kako piše Tennis Majors, srpski as se osvrnuo i na još jedan zahtjev – sudjelovanje u donošenju odluka.

“Igrači žele imati ulogu u mijenjanju pravila i slično. Također želimo postavljati pitanja, biti dio tih razgovora, imati naše predstavnike na njima. To je jako važno jer utječe na nas”, objasnio je.

Osim Đokovića, o zaradama su pričali i Stefanos Tsitsipas i Alexander Zverev.

“Tenisači moraju biti jedinstveni. Ponekad se osjećam kao da nas tenis dijeli i mislim da bismo trebali biti ujedinjeni. Trebali bismo dobiti ono što je pošteno. Nemam brojke u glavi, ali sigurno je da sadašnje nagrade nisu ni blizu onoga što bismo trebali dobiti. Vrlo je očito i ne razumijem kako se već nije dogodilo“, kaže Grk.

“Neće se dogoditi podjela 50-50”, ističe Zverev da tenisači ne bi trebali očekivati ​​dijeljenje dobiti kao u NBA i sličnim natjecanjima.

“Nije tajna da imamo najmanje zarade u profesionalnom sportu kada su u pitanju Grand Slamovi. Željeli bismo imati 50-50 kao NBA, ali poštena podjela također bi bila dobra. Siguran sam da ćemo to i ostvariti.”

