Swiatek u prvom velikom finalu poslije godinu dana

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Kazahstanka Elena Rybakina, druga tenisačica svijeta i pobjednica Australian Opena u siječnju, pobijedila je četvrtu na WTA listi Amerikanku Coco Gauff u polufinalu WTA 1000 turnira u Torontu s 5-7, 6-2, 6-2.

U borbi za svoj treći naslov sezone suočit će se s Poljakinjom Igom Swiatek, koja je u drugom polufinalu svladala Ukrajinku Elinu Svitolinu s 6-3, 1-6, 6-3.

Nakon što je u četvrtfinalu protiv Naomi Osake već morala prevladati zaostatak u prvom setu, Rbakina, koja se bodovno približava prvoj tenisačici svijeta Arini Sabalenka, morala je prevladati još jedan gubitak prvog seta protiv Gauff prije nego što ju je konačno dominirala.

Dvadesetsedmogodišnja Ribakina ima 13 naslova, uključujući dva Grand Slam naslova (Wimbledon 2022., Australian Open 2026.) i dva WTA 1000 naslova (Indian Wells i Rim 2023.). Također je osvojila WTA finale 2025. godine.