SK1 od 10.30: Može li Đoković svladati Sinnera za 100. naslov karijere?

Novak Djokovic has a first shot on title #100 tomorrow vs. #1 Sinner in Shanghai:

#1 Amersfoort 2006

#10 Rome 2008

#20 Dubai 2011

#30 Miami 2012

#40 Paris-Bercy 2013

#50 Indian Wells 2015

#60 Doha 2016

#70 Cincinnati 2018

#80 Cincinnati 2020

#90 Astana 2022

#100 ? pic.twitter.com/0hNXxn9Djc

— José Morgado (@josemorgado) October 12, 2024