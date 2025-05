‘Sinneru je suspenzija zbog dopinga došla kao blagoslov’

Podijeli :

AP Photo/Ng Han Guan via Guliver

Osvajač Mastersa John Isner istaknuo je da je tromjesečni izostanak s tenisa koristio Janniku Sinneru.

Tenisač iz Sjeverne Karoline istaknuo je da talijanski tenisač izgleda izuzetno svježe otkako se vratio na teren. Razlog tome bi mogao biti period u kojem je, zbog suspenzije zbog dopinga, imao vremena za mentalno i fizičko usavršavanje.

POVEZANO Sinner do četvtrfinala u Rimu: ‘Kao da mi je pao veliki teret s leđa’

“Savršen početak za njega. Praktički je bio izvan terena tri mjeseca, ali ne zbog ozljede. Mislim da je to blagoslov, jer rijetko je imati tri mjeseca odmora. Naravno, radije bi igrao, ali nije imao izbora. Mislim da je uspio ojačati svoje tijelo tijekom tog razdoblja, a to će mu biti od velike koristi u godinama koje dolaze. Na ovo bi trebao gledati kao na još jednu pauzu, predsezonu od koje je imao koristi”, rekao je bivši osmi igrač svijeta u podcastu Nothing Major.

Trostruki Grand Slam prvak i vodeći na ATP ljestvici svladao je prve tri prepreke na Mastersu u Rimu bez izgubljenog seta, a u četvrtfinalu će se sastati s pobjednikom dvoboja između Jaumea Munara i Caspera Ruuda.

Sinner je tako produžio svoj niz bez poraza na 24 meča, što ga ostavlja u konkurenciji za rekord koji drži Bjorn Borg (49 mečeva bez poraza).