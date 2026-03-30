Sinner: Pa izgubio sam od najboljeg u povijesti, Novaka Đokovića

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Prošle godine Jannik Sinner je propustio oba američka Masters turnira u ožujku zbog suspenzije zbog doping afere. Sada se vratio i postao prvi u povijesti koji je kompletirao tzv. Sunshine Double bez izgubljenog seta.

“Ovo mi mnogo znači. Ne bih to nikada očekivao, jer čak i kada osvojiš Indian Wells i dođeš u Miami – uvjeti su potpuno drugačiji. Fizički sam se osjećao stvarno dobro, i to je nešto na čemu smo puno radili. Servis mi je pomogao jer sam osvajao neke lake poene, što olakšava i fizički dio. Veoma sam zadovoljan razinom igre koju sam pokazao“, rekao je Sinner u intervjuu za Tennis Channel.

U finalu je Sinner pobijedio Jiříja Lehečku sa 6:4, 6:4. U meču koji je bio prekidan pljuskovima, Sinner se s brejk loptama suočio samo u jednom gemu, kod 2:1 u prvom setu. Spasio je sve tri i do kraja dominirao, osvojivši 26. trofej u karijeri, a sedmi Masters naslov.

“Finala su, naravno, potpuno drugačija. Ovi uvjeti bili su teški, lopte sporije, drugačije, pa smo obojica imali problema, ali sam jako zadovoljan ukupnim izdanjem. Već u prvom servis gemu osjetio sam da su lopte vrlo teške, pa sam pokušao bacati lopticu malo više naprijed kako bih dobio više ubrzanja u udarcu. To je rizičnije jer češće završi u mreži, ali želio sam riskirati, jer se s osnovne linije na početku nisam osjećao dobro, iako sam napravio brejk. Taj trenutak bio je ključan – zadržati servis za 3:1 umjesto 2:2, dobiti malo prostora za disanje i uhvatiti ritam na servisu.“

Na konferenciji za medije Sinner je servis istaknuo kao ključni udarac. Na primjedbu Jima Couriera da je slavio u Miamiju prije nekoliko godina s potpuno drugačijom tehnikom servisa, Talijan kaže:

“Puno rada, povjerenja i vjere u tim. Kada si mlad i već osvajate velike titule, da bi nešto promijenio moraš biti mentalno otvoren. Moj cilj je završiti karijeru znajući da sam dao sve da budem najbolja verzija sebe. Kad vidim ovakve rezultate, to je sjajno. Da sam servirao kao prije nekoliko godina, možda danas ne bih pobijedio. Uvijek pokušavam napredovati i razumjeti što funkcionira, a što ne. Za to je potreban iskren tim koji će ti reći i kad stvari idu dobro – ovo ne odgovara, ovo mora promijeniti. Ne čekam, spreman sam mijenjati stvari i tijekom turnira. To je jedan od mojih načina.“

Na početku sezone Sinner je izgubio od Novaka Đokovića u polufinalu Australian Opena, a potom i u Dohi od Menšika.

“Ne letim kada pobijedim, ali se ni ne uništavam kada izgubim. To ne bi bilo fer prema meni. Trudim se biti iskren prema sebi i shvatiti da je polufinale Grand Slama izvrstan rezultat. Možeš izgubiti od Novaka, najboljeg igrača u povijesti. Doha je bila drugačija jer nije najveći turnir, tamo sam pokušavao shvatiti pravi način igre. Nakon toga smo otišli u Indian Wells, planirali povratak u Monako, ali je vrijeme bilo loše, pa smo produžili direktno tamo. Imali smo duge treninge. U posljednjih pet tjedana imao sam samo jedan slobodan dan prije Indian Wellsa, pa jedan ovdje zbog kiše. Puno rada, mnogo sati, ali rezultat i način na koji igram me čine sretnim.“

Ako osvoji turnir u Monte Carlu, Sinner će ponovno biti broj jedan.

“U Monaku ću biti u utorak oko ručka. Uzet ću par dana odmora, pa na teren u četvrtak – polako, da vratim kretanje, jer će tijelo malo boljeti zbog drugačijeg kretanja na zemlji. Obično ciljamo igrati u utorak, jer ako pobijediš, imaš dan odmora, što pomaže na novoj podlozi. No vidjet ćemo kako se osjećam – tijelo je najvažnije i želim ga sačuvati“, zaključuje Sinner.

