Sinner opet bez problema, Zverev slavio nakon tri seta

xCamillaxStolenx via Guliver

Talijanski tenisač Jannik Sinner lakoćom je odradio premijerni meč na ATP Masters 1000 dvoranskom turniru u Parizu, u drugom kolu je svladao belgijskog igrača Zizou Bergsa sa 6-4, 6-2.

Nakon iznenađujućeg ranog ispadanja Španjolca Carlosa Alcaraza prvi favorit turnira sada je Sinner koji će u drugom kolu igrati protiv Argentinca Francisca Cerundola koji je u drugom kolu bio bolji od Srbina Miomira Kecmanovića sa 7-5, 1-6, 7-6(4). Mogao je Cerundolo i lakše dobiti taj meč, ali je u trećem setu propustio vodstvo 5-3.

Prošlog tjedna Sinner je osvojio dvoranski turnir u Beču nakon što je u finalnom meču, u tri seta, pobijedio Alexandera Zvereva. Nijemac Zverev bi mu mogao biti jedna od glavnih prijetnji i u Parizu, a njemački igrač je uz dosta muke obavio posao u drugom kolu. Svladao je sa 6-7(5), 6-1, 7-5 Argentinca Camila Ugu Carabellija.

Rus Danil Medvjedev nije odigrao niti jedan poen, a prošao je drugo kolo. Bez borbe mu je predao meč Bugarin Grigor Dimitrov koji se nakon duže stanke vratio tenisu.