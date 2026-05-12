Sinner novom pobjedom izjednačio Đokovićev rekord, epski raspad Zvereva

Jannik Sinner nastavio je impresivan pobjednički niz i plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu.
Prvi tenisač svijeta svladao je sunarodnjaka Andreu Pellegrina sa 6:2, 6:3 te stigao do 31. uzastopne pobjede na turnirima iz serije Masters 1000, čime je izjednačio rekord Novaka Đokovića.
Sinner nije izgubio još od 19. veljače, a nakon susreta pohvalio je svog protivnika napisavši na kameri: “Veliki Andrea”.
Talijan je tako stigao do svog 23. četvrtfinala na Mastersima, a u posljednjih 50 mečeva upisao je čak 48 pobjeda. Za rušenje Đokovićeva rekorda igrat će protiv pobjednika dvoboja Andreja Rubljova i Nikoloza Basilašvilija.
Veliko iznenađenje priredio je Luciano Darderi, koji je izbacio drugog nositelja Alexandera Zvereva sa 1:6, 7:6 (10), 6:0. Zverev je u drugom setu kod vodstva 5:4 servirao za pobjedu, a u tie-breaku propustio čak četiri meč-lopte. Nakon izgubljenog seta potpuno je pao u igri pa je Darderi odlučujući set osvojio bez izgubljenog gema.
