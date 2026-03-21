Sinner lakoćom slomio Džumhura za treće kolo Miamija

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Image

U drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Jannik Sinner bio je bolji od Damira Džumhura s 2-0 u setovima.

Od početka je bilo vidljivo da aktualni osvajač Indian Wellsa i drugi tenisač svijeta neće imati problema protiv bosanskohercegovačkog tenisača. Ekspresno je poveo s 3:0, a jedinu priliku za povratak Džumhur je imao kod 4:2 za Talijana kada je došao do break prilike. Nju je Sinner spasio as servisom, a onda do kraja meča više nije imao problema na početnom udarcu.

Ključan break napravio kod 1:1 u drugom setu, a Sinner je tu prednost podebljao novim breakom kod vodstva 5:3. Tako je sa 6:3, 6:3 izborio treće kolo Miamija gdje čeka pobjednika meča između Corentina Mouteta i Tomaša Machača.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.