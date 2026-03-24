Sinner je srušio rekord Novaka Đokovića star 10 godina

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Jannik Sinner plasirao se u osminu finala turnira u Miamiju pobjedom nad Corentin Moutet rezultatom 2:0, po setovima 6:1 i 6:4.

S 25. i 26. uzastopno osvojenim setom na turnirima iz serije Masters 1000, Sinner je nadmašio prethodni rekord Novaka Đokovića od 24 uzastopno dobivena seta iz 2016. godine.

Posljednja dva Masters turnira — Indian Wells prošlog tjedna i Paris Masters prošle jeseni — osvojio je bez izgubljenog seta.

“Jako sam sretan. Ovaj sport je nepredvidiv, trudimo se zadržati fokus koliko god možemo i vidjet ćemo što nas čeka u sljedećem kolu“, rekao je Sinner nakon meča.

Talijan je upisao ukupno sedam asova, realizirao tri od šest break-lopti, dok je spasio jedinu s kojom se suočio.

U sljedećem kolu Sinner će igrati protiv Amerikanca Alexa Michelsena, koji je nakon preokreta svladao Alejandra Tabila rezultatom 3:6, 6:3 i 6:4.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.