Sinner: Ako Alcaraz bude na razini, nemam šanse biti broj 1

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz nalaze se pred novim velikim dvobojem, i to dvostrukim – za naslov na Mastersu i prvo mjesto na svijetu – ali dojam je kao da navijaju jedan za drugoga. Naravno, to nije baš tako, no njihovo ponašanje i međusobni respekt ostavljaju dojam iskrenog prijateljstva. Komplimenti ne prestaju stizati s obje strane.

Poznat je ždrijeb ATP Finala, evo koga predvode Sinner i Alcaraz!

“Carlosov prerani poraz u Parizu otvorio je neke mogućnosti za mene, ali ako bude igrao na svojoj razini, ja nemam šanse“, rekao je Sinner za Ubitenis.

“Pratim situaciju i svjestan sam svih scenarija, ali znam da malo toga ovisi o mojim rezultatima.“

Talijan je u pravu – ako Španjolac pobijedi u tri meča u skupini ili uđe u finale, priča o broju 1 na kraju sezone bit će završena. Tek ako Alcaraz ne ispuni jedan od ta dva uvjeta, u igru ulaze Sinnerovi rezultati.

Torino će tako biti poprište svojevrsne majstorice. I Sinner i Alcaraz ove su godine osvojili po dva Grand Slama, a sada se bore i za prvo mjesto na svijetu – lako je moguće da pobjednik odnese sve.

“Ovo je iznimno važan turnir, posebno zbog borbe za broj 1, ali Grand Slamovi su ipak iznad svega“, ističe branitelj naslova.

“Ovdje je ključno dobro početi jer svaki poraz ima veliku težinu. Na drugim turnirima ne događa se da odmah na startu igrate protiv nekoga iz Top 8.“

Dodao je kako ne osjeća pritisak:

“Čak i ako ne obranim naslov, mogu reći da sam imao sjajnu sezonu. Igrao sam manje turnira, ali sam dobio mnogo mečeva“, podsjetio je Sinner, aludirajući na tromjesečnu suspenziju zbog doping-afere, zbog koje je propustio četiri Mastersa 1000. Da nije bilo toga, vjerojatno bi već sada bio uvjerljivo najbolji na svijetu.

Koliko je dobar odnos dvojice velikih rivala, najbolje pokazuju Sinnerove riječi:

“Vidjeli smo se ovdje, trenirali zajedno. On je meni čestitao na tituli u Parizu, ja sam njemu poželio sreću.“

Pitanje se samo nameće – tko je u povijesti tenisa ikada poželio sreću najvećem protivniku pred turnir na kojem obojica nastupaju?

Nešto takvo u vrijeme Jimmyja Connorsa, Johna McEnroea ili Ivana Lendla bilo je nezamislivo – oni si nisu ni dobar dan poželjeli.

“Lijepo je trenirati s najboljima, iako sparing nije isto što i meč. Vrlo je osoban i svatko pazi kako igra“, kaže Sinner.

Na pitanje da prokomentira izjavu Alexandera Zvereva, koji je rekao da je želio biti u skupini s Alcarazom jer je Sinner najbolji u dvorani, Talijan je odgovorio:

“Drago mi je što je Zverev to rekao. Znam da sam jako dobar u dvorani, ali ako se opustim, sve se može brzo promijeniti.“

Sinner turnir u Torinu otvara u ponedjeljak navečer protiv Felixa Auger-Aliassimea ili Lorenza Musettija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.