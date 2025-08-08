Shelton preokretom do titule na Mastersu u Torontu

Podijeli :

LeonardoxRamirez via Guliver

Amerikanac Ben Shelton, četvrti nositelj, osvojio je svoj prvi ATP Masters 1000 naslov u Torontu, pobjedivši u četvrtak u finalu 11. nositelja Rusa Karena Hačanova sa 6-7(5), 6-4, 7-6(3).

“Ovo je nadrealan osjećaj. Bio je to dug tjedan, a ne lak put do finala. Pokazao sam najbolji tenis kada je bilo najvažnije. Bio sam čvrst, ustrajao sam, bio sam otporan. Sve su to kvalitete koje volim vidjeti u sebi”, rekao je Shelton nakon pobjede.

Za dvadesetogodišnjeg Sheltona koji je na putu do naslova pobijedio Talijana, 13. nositelja Flavija Cobollija, Australca, devetog nositelja Alexa de Minaura i drugog nositelja Amerikanca Taylora Fritza, ovo je najveća kruna u karijeri. On je ujedno najmlađi Amerikanac koji je osvojio Masters 1000 nakon bivšeg prvog igrača svijeta Andyja Roddicka koji je to učinio u Miamiju 2004. godine.

Druga dva naslova u karijeri Shelton je osvojio u Tokiju 2023. i Houstonu 2024. godine.

Ovim trijumfom, polufinalist Australian Opena će se popeti na šesto mjesto na ATP ljestvici što mu je najbolji plasman u karijeri.

Hačanov je u prvom setu poveo 5-3, ali Shelton se vratio, napravio break i poveo 6-5. Hačanov se potom oporavio i iznudio tie-break u kojem je iskoristio niz Sheltonovih pogrešaka i osvojio prvi set.

Drugi set je zbog tehničkih problema prekinut kod rezultata 2-2 jer igrači nisu mogli čuti audio signale iz elektroničkog sustava.

Nakon što je igra nastavljena Hačanov je poveo 4-3. Međutim, Shelton je ponovno napravio break i poveo 5-4, a zatim spasio četiri break lopte i osvojio drugi set. Odlučujući treći set je završio tie-breakom u kojem je dominirao Shelton.

Shelton je u meču koji je trajao dva sata i 47 minuta servirao 16 aseva i imao je 38 winnera.

Hačanov je u Torontu pokušao osvojiti drugi Masters 1000 naslov, nakon što je osvojio Paris Masters 2018. godine pobijedivši Novaka Đokovića.

“Boli me poraz u finalu… Jučer sam pobijedio 7-6 u trećem. Danas sam izgubio”, rekao je ruski tenisač koji je u polufinalu izbacio prvog nositelja Alexandera Zvereva nakon gotovo trosatne borbe.