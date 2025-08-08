Senzacionalna Mboko osvojila Montreal!

Podijeli :

MontassarxYazidi via Guliver

Kanadska tinejdžerica Victoria Mboko osvojila je svoj prvi WTA naslov nakon što je iznenađujuće u četvrtak u finalu turnira u Montrealu pobijedila četverostruku Grand Slam pobjednicu Japanku Naomi Osaku sa 2-6, 6-4, 6-1.

Osamnaestogodišnja tenisačica, koja je na turnir došla s s wild cardom, oporavila se nakon što je izgubila prvi set u kojem je bivša prva tenisačica svijeta povela 3-0. Mboko je u drugom setu oduzela servis Osaki za vodstvo od 5-2, zatim dobila svoj servis i iznudila odlučujući set. Odlučujući trenutak dogodio se u trećem setu, kada je Mboko povela s 3-1 nakon što je spasila četiri break lopte u ključnom četvrtom gemu koji joj je dao kontrolu nad mečom.

Bila je to Mbokina četvrta pobjeda nad Grand Slam pobjednicom na turniru nakon što je eliminirala Sofiju Kenin, Coco Gauff i Elenu Rybakinu na putu do finala.

“Posljednja dva tjedna bila su luda”, rekla je Mboko, koja je godinu započela kao 333. na WTA ljestvici.

“Čak i dobivanje wild card za igranje ovdje… Bila sam super sretna što prvi put igram u Montrealu. Sjećam se da sam bila nervozna, ali sam zaista iskoristila trenutak koliko god sam mogla. Kad sam pobijedila u prvom kolu, bila sam super sretna i super zadovoljna. Nikad ne bih pomislio da ću stići do finala, a kamoli osvojiti turnir.”

Mlada kanadska tenisačica je dodala da se veseli US Openu, koji počinje 24. kolovoza, ali je i ublažila očekivanja.

“Igrat ću ga prvi put, tako da ima puno novih početaka za mene”, dodala je.

Za Osaku, koja pokušava oživjeti karijeru nakon neujednačenog razdoblja nakon povratka s porodiljne pauze, poraz je produžio razdoblje bez osvojene titule.