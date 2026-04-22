Samo na SK: Sjajni Čilić nakon više od dva sata prošao u drugo kolo Madrida

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-51.) plasirao se u srijedu u drugo kolo teniskog ATP turnira u Madridu pobjedom od 4:6, 6:3, 6:4 nad Nizozemcem Zizouom Bergsom (ATP-44.)
Čilić je do prve pobjede u drugom međusobnom ogledu protiv Bergsa došao nakon dva sata i 10 minuta igre. Servirao je devet aseva, dok je Nizozemac servirao deset. U prvom setu Bergs je odmah došao u prednost oduzevši servis Čiliću za 1:0. Prednost nije ispustio do kraja seta.
U drugom setu, Čilić je napravio break za 5:3 i onda je servirao za set. U trećem setu je Čilić ranije oduzeo početni servis suparniku, poveo je 2:1 i prednost nije ispustio do kraja.
U drugom kolu Čilića čeka Brazilac Joao Fonseca, 31. tenisač svijeta s kojim do sada nije igrao.
