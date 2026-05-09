Samo na SK: Nakon pobjede karijere protiv Đokovića, Prižmić doznao protivnika u trećem kolu Rima

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 79.) koji je u petak svladao Novaka Đokovića s 2-6, 6-2, 6-4 u drugom kolu rimskog Masters 1000 turnira na zemljanoj podlozi u nedjelju će se boriti za plasman u osminu finala protiv Francuza Uga Humberta (ATP - 33.), a sve ćete moći pratiti na kanalima Sport Kluba.

Francuski tenisač je za 75 minuta u drugom kolu bio bolji od Čeha Vita Koprive (ATP – 55.) sa 6-3, 6-2.

Humbert je u ovoj sezoni najbolji rezultat ostvario na dvoranskom ATP 500 turniru u Rotterdamu, gdje je stigao do polufinala, a na zemljanoj podlozi još nije uspio povezati dvije pobjede, a njegov je učinak na zemlji 2-2.

Za razliku od njega, 20-godišnji Splićanin je, računajući i mečeve koje je igrao u kvalifikacijama i na Challenger Touru, na crvenoj zemlji već odigrao 23 meča, a njegov je učinak 18-5.

Ovo će im biti prvi službeni međusobni dvoboj.

Humbert ima sedam naslova u karijeri i još četiri finala na ATP Touru, ali sve te rezultate je ostvario na bržim podlogama, a na zemlji je njegov učinak u karijeri 18-37. Na ostalim podlogama ima više od 50% pobjeda.

U subotu će se za mjesto u trećem kolu rimskog Mastersa boriti i Marin Čilić (ATP – 47.) koji je u prvom kolu svladao Amerikanca Marcosa Girona u dva seta i trebao je igrati protiv Monegažanina Valentina Vacherota koji je bio slobodan u prvom kolu. No, on je odustao od nastupa, a na njegovo je mjesto u ždrijebu uvršten sretni gubitnik iz kvalifikacija, Španjolac Martin Landaluce (ATP – 94.). Taj meč možete pratiti na SK2, a njegov početak ne očekuje se prije 12:30.

