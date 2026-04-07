Samo na SK: Mektić i Krajiček protiv Pavića i Arevala za četvrtfinale Monte Carla

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver

Nikola Mektić i Austin Krajicek ušli su u glavni ždrijeb kao zamjena za Francisca Cerundola i Tomasa Martina Etcheverryja, a pobjedom 1-6, 6-3, 10-7 protiv Indijca Yukija Bhambrija i Novozelanđanina Michaela Venusa plasirali su se u osminu finala Masters 1000 turnira u Monte Carlu.

Za plasman u četvrtfinale će hrvatsko-američki par igrati protiv petih nositelja, Mate Pavića i Marcela Arevala, koji su još u nedjelju došli do osmine finala pobijedivši u tri seta Arthura Rinderknecha i Valentina Vacherota.

Bit će to treći međusobni dvoboj ovih dviju kombinacija, a u prethodna dva meča odigrana na tvrdoj podlozi, prošle godine u Šangaju i ove godine na Australian Openu, pobjednici su bili Pavić i Arevalo.

Splićanin Pavić ima jedan naslov u Monte Carlu, osvojen 2021. u paru s Mektićem, a Zagrepčaninu je to bio drugi trofej u Kneževini, gdje je bio pobjednik i 2019. kad mu je partner bio Franko Škugor.

Hrvatska je u parovima imala još jednog pobjednika u Monte Carlu, današnjeg Davis Cup izbornika Ivana Dodiga, koji je do tog naslova došao 2023., a partner mu je bio Austin Krajicek.