Sabalenka se sa sve tri pobjede plasirala u polufinale završnog Mastersa

AP Photo/Alessandra Tarantino via Guliver

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka osvojila je prvo mjesto u skupini Steffi Graf na WTA Finalu u Rijadu sa sve tri pobjede nakon što je u zadnjem dvoboju skupine svladala Amerikanku Coco Gauff sa 7-6 (5), 6-2.

Uoči ovog dvoboja obje su igračice imale izglede osvojiti prvo mjesto u skupini, ali se i kao drugoplasirane plasirati u polufinale. No, Sabalenka je preokretom u prvom setu u kojem je zaostajala 2-4 i bila suočena s break-loptom Gauff slomila otpor mlade Amerikanke te zadržala stopostotni učinak u Rijadu.

Sabalenka je svojom pobjedom u polufinale odvela i drugu Amerikanku Jessicu Pegulu koja je u prvom susretu dana svladala Talijanku Jasmine Paolini sa 6-2, 6-3.

Na konačnoj ljestvici skupine Sabalenka je osvojila prvo mjesto s omjerom pobjeda i poraza 3-0, Pegula je druga s 2-1, Gaugg treća s 1-2, a Paolini zadnja s 0-3.

U petak će tako u polufinalu Sabalenka igrati protiv još jedne Amerikanke Amande Anisimove koja je zauzela drugo mjesto u skupini Serena Williams, dok će Pegula za suparnicu imati Kazahstanku Jelenu Ribakinu, koja je do ove faze turnira također stigla s tri pobjede.

