Sabalenka objavila velike vijesti pred Indian Wells

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka objavila je, uoči početka turnira u Indian Wellsu, da se zaručila s Georgiosom Frangulisom.

Bjeloruskinja Sabalenka i Frangulis , izvršni direktor globalnog brenda zdrave hrane OakBerry , u vezi su od 2024. godine.

“Dobri dečki, sve se dogodilo, ali pogledajte kako izgledam”, rekla je Sabalenka u utorak u priči koju je podijelila sa svojih 4,7 milijuna pratitelja na Instagramu uz fotografiju zaručničkog prstena.

“Hvala mom dečku. Nadam se da ću te uskoro zvati nekako drugačije, zar ne?”

Sabalenka se u Indian Wellsu vraća na terene poslije dulje pauze nakon finala Australian Opena u siječnju u kojem je izgubila od Elene Ribakine

