Ružić se na samom startu oprostila od Madrida

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-59.) završila je u srijedu svoj nastup na teniskom WTA turniru u Madridu, bolja je od nje bila Njemica Gabriela Ruse (WTA-71.).

U meču koji je trajao dva sata i četiri minute Ružić je realizirala 50 posto poena na prvom servisu, dok je Ruse osvojila 68 posto poena. Njemačka je tenisačica dobila prvi set nakon što je oduzela tri puta servis Ružić.

U drugom setu hrvatska tenisačica igra agresivnije, i iako je svoj servis izgubila dva puta, suparnici je napravila break tri puta što joj je osiguralo izjednačenje u setovima. No u trećem setu Njemica dominira i Ružić ne osvaja ni jedan gem.