Prošle godine bio finalist u Madridu, sad ga propušta zbog ozljede i nada se Roland Garrosu

Prošlogodišnji finalist Masters 1000 turnira u Madridu i četvrtfinalist rimskog Mastersa, Britanac Jack Draper, prisiljen je zbog ozljede propustiti ovogodišnje turnire na kojima je trebao braniti 850 bodova od 1610 koliko ih sada ima.

Draper je trenutačno na 28. mjestu pojedinačne ATP ljestvice, a nakon što izgubi spomenute bodove bit će rangiran oko 75. pozicije.

POVEZANO Pratite na SK: Čilić, Ružić i Marčinko saznali protivnike u prvom kolu Madrida

Britanski 24-godišnji tenisač zbog ozljede tetive koljena nije nastupio ni na Mastersu u Monte Carlu, a u Barceloni je bio prisiljen predati meč Argentincu Etcheverryju u trećem setu dvoboja prvog kola. Prethodno je zatražio pomoć fizioterapeuta i igrao s trakom na području ispod desnog koljena, koju je povremeno koristio i u ožujku na putu do četvrtfinala u Indian Wellsu.

“Ozljeda je frustrirajuća, ali zahvalan sam što nije ništa ozbiljnije. Oporavak ide dobro i dobri su izgledi da ću biti spreman za nastup na Roland Garrosu”, izjavio je Draper.

Jedini teniski Grand Slam turnir na zemljanoj podlozi će započeti 24. svibnja, a Draper razmatra mogućnost nastupa na ATP turniru u Hamburgu ili Ženevi koji su na rasporedu tjedan dana prije.

Draper je prošle godine, nakon osvajanja naslova u Indian Wellsu došao do četvrtog mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, a onda su nastupili problemi s koljenom. U ne tako dugačkoj profesionalnoj karijeri, 24-godišnji Britanac je već imao dosta problema s ozljedama. Prije tri godine ga nije bilo šest mjeseci na terenima zbog ozljede ramena, a uoči prošle sezone mučili su ga bolovi u kuku. No, sjajno se oporavio, osvojio prvi Masters naslov u Indian Wellsu i došao do finala u Madridu.

No, novi su se zdravstveni problemi javili u drugom dijelu sezone, u kojem je nakon poraza od Marina Čilića u 2. kolu Wimbledona do kraja 2025. odigrao još samo jedan meč na US Openu. Problemi ljevorukog tenisača s bolovima u ruci kojom igra, natjerali su ga na prisilan prekid nastupa, kojima se vratio u veljači ove godine, kad je zaigrao za reprezentaciju Velike Britanije u Davis Cupu.

“Tenis je poput balona i ponekad vam se može učiniti da je to sve što je važno u životu. Kad imam vremena za druge stvari, pobrinem se da ga iskoristim na pametan način, tako da kad je vrijeme za povratak tenisu budem spreman opet mu se u potpunosti posvetiti”, rekao je Draper u veljači.

