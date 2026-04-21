Prižmić uvjerljivom pobjedom izborio glavni ždrijeb Mastersa u Madridu

xRobertaxCorradin IPAxSportx via Guliver Image

U utorak je na ATP Masters 1000 turniru u Madridu odigrano drugo kolo kvalifikacija za muški turnir. Svoj nastup imao je i Dino Prižmić koji je s 2-0 u setovima bio bolji od Mađara Zsombora Pirosa.

Prižmićev meč bio je posljednji meč kvalifikacija, a imao je i nesreću što ga je čak dva puta prekinula kiša. Međutim, nije to omelo Splićanina koji je u prvom setu slavio sa 6:3.

U drugom setu Prižmić je bio još uvjerljiviji

U drugom setu Prižmić je bio još uvjerljiviji pa je Pirosu ekspresno pobjegao na 3:0 uz dvostruki break prednosti. Do kraja susreta je Splićanin slavio sa 6:3, 6:2 te je izborio svoj premijerni nastup na nekom od zemljanih Masters 1000 turnira.

Ranije ove godine Prižmić je nastupio u Indian Wellsu gdje je svoj nastup također izborio kroz kvalifikacije. Zatim je prošao i prvo kolo prije nego li je u drugom predao protiv Arthura Filsa nakon gubitka prvog seta.

U prvom kolu u Madridu Prižmić može igrati protiv Federica Cine, Lorenza Sonega, Sebastiana Ofnera, Huberta Hurkacza, Stefanosa Tsitsipasa, Sebastiana Baeza, Reillyja Opelke, Grigora Dimitrova, Alexeija Popyrina ili jednog od kvalifikanata.

