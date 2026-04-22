Prižmić stigao do najveće pobjede karijere u Madridu

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Dino Prižmić je na ATP Masters 1000 turniru u Madridu prošao kvalifikacije pa je u prvom kolu dobio protivnika koji uopće nije trebao biti moguć.

Naime, Matteo Berrettini (ATP – 92.) trebao je igrati s Raphaelom Collignonom (ATP – 71.), Belgijancem koji je porazio Prižmića u finalu Monze, ali on je otkazao nastup u Madridu pa je Splićanin za protivnika dobio Talijana.

Berrettini više nije na onoj razini kada je igrao finale Wimbledona, ali je i dalje trebao biti zahtjevan protivnik. Međutim, Prižmić je odigrao odličan meč te je slavio sa 6:3, 6:4.

Ostvario je tako prvu zemljanu Masters 1000 pobjedu te je zakazao susret s Benom Sheltonom (ATP – 6.).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.