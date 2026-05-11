Prižmić lovi četvrtfinale Rima: Evo gdje i kada gledati meč protiv 15. tenisača svijeta

ATP 11. svi 202619:13 0 komentara
AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Dino Prižmić posljednjih mjeseci igra najbolji tenis karijere.

Nakon sjajnog nastupa u Madridu, gdje je od kvalifikacija stigao do trećeg kola Mastersa, hrvatski tenisač odličnu formu nastavio je i u Rimu, gdje je izborio plasman u osminu finala.

Tamo ga čeka 15. tenisač svijeta Karen Hačanov, s kojim dosad nije igrao. Njihov meč na rasporedu je u utorak, 12. svibnja, od 11 sati uz prijenos na Sport Klubu 2.

Podsjetimo, Prižmić je u glavnom turniru pobijedio Mártona Fucsovicsa, Novaka Đokovića i Uga Humberta. Prođe li Hačanova, u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Lorenza Musettija (ATP – 10.) i Caspera Ruuda (ATP – 25.).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

