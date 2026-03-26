Pratite na SK: Sabalenka i Ribakina zakazale već treći okršaj ove sezone

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Dvije trenutačno najbolje tenisačice svijeta, Arina Sabalenka i Elena Ribakina sastat će se u polufinalu WTA 1000 turnira u Miamiju, a bit će to njihov već treći ovogodišnji dvoboj.

Nakon što je Ribakina u četvrtfinalu preokretom sa 2-6, 6-3, 6-4 nadigrala Jessicu Pegulu, Sabalenka je u svom četvrtfinalnom susretu bila uvjerljiva sa 6-4, 6-4 protiv Hailey Baptiste.

Sabalenka i Ribakina sastale su se ove godine već u dva velika finala, krajem siječnja je u završnom dvoboju Australian Opena slavila Ribakina, dok je prije 12 dana u finalu WTA 1000 turnira u Indian Wellsu pobijedila Sabalenka koja je u tom dvoboju spasila i meč-loptu suparnice.

Nakon trijumfa u Indian Wellsu, Sabalenka je u lovu na takozvani “sunshine double”, odnosno spajanje naslova na dva američka WTA 1000 turnira, a usto u Miamiju i brani naslov pobjednice, dok će se Ribakina pokušati plasirati u svoj treći finale u Miamiju, nakon 2023. i 2024. godine kada je gubila od Petre Kvitove i Danielle Collins.

Još ranije su se u polufinale plasirale Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova.