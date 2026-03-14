Pratite na SK: Sabalenka i Ribakina borit će se za naslov u Indian Wellsu

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

U finalu WTA 1000 turnira tenisačica u Indian Wellsu igrat će prva i treća igračica svijeta Arina Sabalenka i Jelena Ribakina.

Sabalenka je u polufinalu nadigrala Čehinju Lindu Noskovu sa 6:3, 6:4, dok je Ribakina bila bolja od Ukrajinke Eline Svitoline sa 7:5, 6:4.

Sabalenka i Ribakina tako će se susresti u još jednom velikom finalu ove godine, nakon što je krajem siječnja Ribakina u završnom dvoboju Australian Opena slavila sa 6:4, 4:6, 6:4.

Bit će ovo drugi put kako se ove dvije igračice sreću u finalu Indian Wellsa, prije tri godine također je bolja bila Ribakina sa 7:6 (11), 6:4.

Ribakinoj je to i jedino dosadašnje finale u Indian Wellsu, dok je Sabalenka po treći put stigla do završnog dvoboja, ali još uvijek traži prvi trijumf jer je lani izgubila od Mire Andrejeve.

Ukupno su se dosada Sabalenka i Ribakina susrele 15 puta i omjer pobjeda je 8-7 za Sabalenku.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.